Arbuuside valimiseks on igal ühel oma meetmed – kes koputab, kes vaatab mustrit ja kes värvi. Postimehe tarbijaportaal pani aga eri poodide arbuusid ritta ja valis välja parima. Jokkerina osales maitseproovis ka Nõmme turult pärit kaheeurone arbuus.

Kõige suurema pettumuse valmistas Coopist ostetud Ukraina arbuus. «See on kõike muud kui arbuus. Ma keeldun seda arbuusiks nimetama,» sõnas üks maitsjatest. Teine lisas täpsustavalt: «See on kurk». Ainsa positiivse joonena toodi välja arbuusi mahlasus, kuid hapukas maitse viis skoori alla. Kurgimaitselist arbuusi hinnati 1,7 punktiga viiest.

Kui suurem osa Eesti kaubanduses olevatest arbuusidest on pärit Ukrainast, siis Selveri arbuus pärines Ungarist. Siin aga tundus, et maitsjad söövad eri arbuuse – ühed leidsid, et arbuus on kuiv ja maitsetu, teised jällegi, et värskendav. Kokku anti arbuusile koolipoisi keskmine – kolm punkti.

Grossi poest pärit Ukraina arbuus sai küll mõned punktid rohkem, kuid jäi see-eest maitsjatele meelde veidra järelmaitsega. «Mingi järelmaitse on, aga sellega harjub kiiresti ja on ikka maitsev ja magus,» kommenteeris üks. Suur osa leidis, et arbuusil pole väga maitset, kuid sobiks siiski salatisse hästi. Grossi arbuus sai maitsjatelt 3,14 punkti.

Venemaalt pärit Maximas müüdav arbuus oli maitsjate meelest liialt jahune. Millegi muuga ta ei üllatanud ja kõige rohkem oskasid maitsjad teda iseloomustada kui keskpärast. «Käib kah, aga midagi erilist ei ole,» lausus üks. Hindeks anti Maxima arbuusile 3,23 punkti.

Mullune troonikaitsja – Rimist pärit arbuus – pidi seekord teist kohta Prisma arbuusiga jagama. Kuigi välimuselt oli tegemist tõenäoliselt kõige ebaatraktiivsema arbuusiga, sest viljakeha lagunes puudutamisel, siis mis jäi puudu välimuses, tehti maitse osas tagasi. «Kõige maitsvam, mahlasem ja magusam, kõik maitsed on tasakaalus, ainult struktuur jätab soovida,» nentis maitsja. Mõni leidis siiski, et arbuus on liiga magus. Kokku sai arbuus 4,2 punkti.

Eelmisel aastal viimasele kohale jäänud Prisma on tänavu end tublisti kokku võtnud ja teisele kohale rebinud. «Mahlane, magus, vähe seemneid, ideaalne,» kirjeldas üks maitsjatest. Miinustena toodi välja ainult vesisus, mis maitsjatele ei meeldinud. Prisma arbuus sai samuti 4,2 punkti.