Esimesed toidukaupadele mõeldud pakiautomaadid on kohal

FreshGO kappide projektijuhi Lauri Aaropi sõnul on esimesed kapid mõeldud teenuse katsetamiseks ning täiustamiseks. «Pisemaid viperusi on ikka ette tulnud, kuid üldiselt on kapid end testperioodi jooksul klientide silmis väga hästi tõestanud,» lisas ta. Aaropi sõnul on järgmised 20 kappi juba tellitud ning need saavad paika augusti- ja septembrikuu jooksul.