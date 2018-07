Kas plastkõrtest loobumine päästab maailma?

Üks sellistest suurfirmadest, kes on lubanud aastaks 2020 täielikult loobuda klientidele plastkõrte pakkumisest, on Starbucks. Kahtlemata on see kena samm, kuid kahjuks on plastkõrred vaid kogu plastikuhunniku pisike osa.

Plastikureostus on kogu maailmas aina kasvav probleem. Hoolimata prügisorteerimisest ja lootusest taaskasutusele jääb lausa 79 protsenti kogu maailma plastikust ikkagi vedelema prügimägedele või loodusesse. Reaalselt taaskasutatakse vaid 9 protsenti plastikust.

Probleemiks on see, et plastiku kasutus on nii valdavaks muutunud, et me isegi ei adu alati, kui palju seda igapäevaselt kasutame. Isegi kui Starbucks loobus plastkõrtest, siis kasutab ta oma kohvikutes nii palju muud ühekordset plastikut, et kõrtest loobumine on tegelikult naljanumber.

Samas on plastkõrtest loobumine siiski samm õiges suunas. Suurim kasu neist loobumise juures võib plastikureostuse imepisikese vähenemise kõrval olla hoopis asjaolu, et see paneb inimesi rohkem keskkonnale mõtlema. Arvestama peab ka sellega, et näiteks veekogudesse jõudnud joogikõrsi on lindudel ja loomadel nende väiksuse tõttu lihtne alla neelata.

Ent kõrte juurest tuleks jõuda terve plastikukasutuse jõulise vähendamiseni. Näiteks Maroko keelustas 2016. aastal täielikult plastikottide tootmise, impordi ja müügi. Ühe esimese riigina keelustas Rwanda juba 2008. aastal plastikkotid. Suurreostaja India kavatseb aastaks 2022 keelustada kõik ühekordselt kasutatavad kilekotid.