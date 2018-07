Kit Kat ei saanud Euroopa Kohtult kaubamärgi kaitset

Nestlé soov oli lükata tagasi Euroopa Kohtu varasem otsus, sest nende arvates on Kit Kati neljaosaline šokolaaditahvel piisavalt erilise kujuga. Nestle sõnul ei tohiks ükski teine tootja ikoonilist kuju kasutada, vahendasid The Guardian, Financial Times.

Otsust kaubamärgi kaitset mitte anda põhjendas Euroopa Kohus ka sellega, et Kit Kat pole piisavalt tuntud liikmesriikide hulgas. Väidetavalt on need riigid Belgia, Iirimaa, Kreeka ja Portugal.

Nestlé sõnul ei tähenda kohtuotsus saaga lõppu. «Me usume, et meie neljaosaline Kit Kati šokolaaditahvel väärib kaitset. Me saadame täiendavad uuringutulemused Euroopa Liidu Intellktuaalomandi Ametile (EUIPO), et nad uuriksid põhjalikult kõiki tõendeid,» lisas Nestlé.