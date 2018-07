Lugeja küsib: miks on Tallinnas praktiliselt võimatu Sixti jalgratast rentida?

«Miks pole Tallinnas saada Sixti rendirattaid ei hommikul ega õhtul? Maksimaalselt 1–2 ratast ühes rendikohas. Ei usu, et tallinlased rendivad neid pikaajaliselt. Alati kui soovin rentida, siis pole just saadaval. Kodulehel on mainitud, et peaks olema rohkem 100 ratast Tallinnas,» kirjutas lugeja.