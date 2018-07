Klient: mind taheti Euronicsis lolliks teha!

Kommentaar

Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda:

Tarbijakaitseseadus kohustab kauplejat andma tarbijale tehniliselt keerukate toodete puhul sellise kasutusjuhendi, mis oleks eesti keeles ning sisaldab juhiseid vähemalt asja sihipäraseks kasutamiseks, hooldamiseks, paigaldamiseks, kokkupanekuks ja säilitamiseks. Kasutusjuhendi puudumise korral võib mõne keerulisema toote kasutamine osutuda tavalisele keskmisele tarbijale oluliselt raskendatuks kui mitte võimatuks.

Kuivõrd nõuetekohane kasutusjuhend on osa tootest ning kui juhend puudub, on tegu lepingutingimustele mittevastava tootega, mille osas vastutab kaupleja. Taolised olukorrad, mil tarbija on kasutusjuhendi puudumisest või puudulikkusest põhjustatud kasutamisel tehtud veaga põhjustanud rikke, võivad tuua kaasa pikki vaidlusi tarbija ja kaupleja vahel.

Kuigi kasutusjuhend peab olema kaubaga kaasas üldiselt paberkandjal, siis võib tarbija kauplejaga kokku leppida ka teistsuguses kasutusjuhendi esitamise viisis, näiteks saadab kaupleja selle tarbijale e-postiga.

Tarbijal on 14 päeva jooksul õigus taganeda ostust, mis on tehtud e-poest, tellitud kataloogist või ostetud müügiesitluse käigus. 14-päevase taganemisõiguse kasutamisel ei pea tarbija tagastamise põhjust kauplejale nimetama. E-kauplusele tagastatav kaup peab olema rikkumata ning tarbijal on õigus sellega tutvuda nii, nagu ta saaks seda teha tavapoes.

Kui tarbija ja kaupleja vahel on tekkinud vaidlus, milles omavahel kokkuleppele ei saa, on tarbijal õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni.