Ekspert annab nõu: mida korstna ostmisel jälgida?

On olnud ka juhtusid, kus majaomanik on pidanud aasta pärast korstna täiesti uuesti ehitama, sest vale korstnavalik on põhjustanud selle lagunemise. Mida arvestada eri tootjate korstnapakkumiste võrdlemisel, kirjutab Schiedeli müügijuht Jaanus Variku.

Korstna sobivust erinevate kütteseadmetega näitab CE-märgistus, mille kohta saab lugeda siit. Üldjuhul on lihtsam valida plokk-korsten, mida on lihtne paigaldada ning mille välispind soojeneb kütmisel vähe. Vahel on aga korstna ehitamisel vaja teha kõrvalepõikeid sarikatest või vahelae taladest või ei ole põranda kandevõime kuigi suur. Sellisel juhul on lahenduseks isoleeritud metallkorsten, mida saab tänu kergele kaalule kinnitada põrandale, kütteseadme peale ning isegi seinale või lakke.

Mida väiksem on korstna suitsulõõri läbimõõt, seda soodsam on selle hind, ent siin ei saa valikut teha maksumuse alusel. Igal kütteseadmel on olemas optimaalne korstna läbimõõt, millest väiksema suitsulõõri korral küttesüsteem ei toimi ning hakkab suitsu sisse ajama. See on ka põhjus, miks tuleb enne korstna ostmist valida välja kütteseade.

Mitmelõõrilised korstnaplokid teevad elu lihtsamaks

Kui majas on mitu üksteise lähedal asuvat kütteseadet (nt kamin ja saunakeris), siis on korstnale vaja mitut suitsulõõri, milleks tuleb laduda mitu ühelõõrilist korstnaplokki kõrvuti või kasutada mitmelõõrilisi plokke. Kindlasti võiks neist kahest võimalusel eelistada viimast varianti. Kui laduda kaks või enam plokki kõrvuti, tuleb kahe ploki vahele jätta vuuk, kuhu kütmisel võib kergesti aja jooksul pragu tekkida. Lisaks on mitmelõõriliste korstnaplokkide paigaldamine lihtsam ja kiirem ning neile pakutakse üldjuhul ka erinevaid võimalusi viimistluseks (vihmamütsid, lõpetusplaadid, katteplekid jne). Kahe eraldi asetseva plokirea puhul tuleb need plekk-sepalt eraldi tellida.

Pakkumisi võrreldes tasub jälgida ja vajadusel üle küsida, kui lähedale ühe või teise korstna võib paigaldada põlevatele materjalidele. See on oluline, kui korstent ei saa hoones paigutada laetaladest, katusekonstruktsioonidest või puitseintest väga eemale. Korstna vähimat lubatud kaugust süttivatest materjalidest näitab selle CE-märgis.

Happekindlus tagab korstna pika eluea

Kui majas on keskküttekatel või mõni muu madala, alla 150-kraadise temperatuuriga suitsu tekitav moodne kütteseade, tuleb arvestada, et korstnasse eraldub happeline kondensaatvesi. See hakkab korstent seestpoolt söövitama, mistõttu peab korstna suitsulõõr olema metallkorstende puhul happekindlast roostevabast terasest või plokk-korstende puhul veelgi vastupidavamast keraamikast.

Seda tuleb jälgida ka siis, olemasolevas majas plaanitakse kütteseadet vahetada. Näiteks kui minnakse üle puidult õli- või gaasiküttele, siis tuleb kindlaks teha, et korsten oleks kondensaadi- ja happekindel.

Keskküttekatlale mõeldud korstnas peab sisalduma kondensipott. Seda kasutatakse korstnasse tekkiva happelise vee kogumiseks. Seetõttu peab kondensipotil olema äravool või kork anuma tühjendamiseks sinna kogunevast happelisest veest.

Korstna lisatarvikud on samuti olulised

Korstna komplektis peaks kindlasti sisalduma vihmamüts, mis kaitseb korstna sisemust vihmavee ja lume eest. Võimalusel võiks pakkumises olla ka katuse läbiviik, mis peaks samuti olema korrosioonivabast materjalist, näiteks alumiiniumist või roostevabast metallist. Kui neid esialgses pakkumises ei ole, tuleb need juurde osta, mis tähendab sobilike detailide otsimist ning lisanduvat aja- ja rahakulu.

Korstnapakkumises peaks olema ka tahmaluuk korstna puhastamiseks, ilma milleta ei saa korstnast sinna tekkivat tahma eemaldada. Tahmaluugi puhul on oluline, et see oleks testitud ning tulekindel.

Kindlasti peaks pakkumine sisaldama korstna paigaldustarvikud. Plokk-korstna puhul on nendeks liim või müürisegu, metallkorstna puhul ühendusklambrid. Plokk-korstna puhul võiks eelistada kiiresti kuivavat õhukest liimikihti, kuna sellega saab korstna ühe päevaga paigaldatud. Müürisegu kasutamisel ei saa korstent üle 3 meetri päevas püstitada, kuna segu peab vahepeal kivistuma.