Uskumatu lugu: autopesula klient leidis eest vastu seina sõidetud auto

Vaevalt oskas portaalist soodushind.ee kupongi ostnud Tea (nimi toimetusele teada) aimata, et esmapilgul soodsalt saadud istmete keemiline puhastus hiljem palju kallimaks maksma läheb. 15. juunil viis ta oma Mazda Tallinnas Veerenni 29/1 asuvasse autopesulasse, autole kaks päeva hiljem järele minnes selgus, et see oli vastu majaseina katki sõidetud. Kilomeetriloenduri järgi oli masin omaniku teadmata sõitnud 30 km.