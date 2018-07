Laevaga saab nii Visbysse kui ka Piirissaarde

Helsingi kui kultuurilinn

Lisaks tegi ta enda sõnul tavapärase tiiru Kamppis, kus on äge tänavatoiduala. Küsimusele, kas lõbusõidupakkujate hinnapoliitika on tema meelest läbipaistev ja loogiline, vastas ettevõtja, et kindlasti saaks see olla veelgi selgem ja läbipaistvam. «Samas pean tunnistama, et aastas korra-paar Soomes-Rootsis käijana pole ma sellesse ka väga süvenenud. Ilmselt põhjalikumalt uurides saaks enam-vähem pihta, mis on laevafirmade turunduskaalutlused selliseks hinnastamiseks, aga kui palju see teadmine mind aitab, on iseasi,» arutles Siitan heatahtliku muigega.