Nördinud klient: poeparkla lagi lõhub sõidukeid

«Uues Laagri Selveris on majasisene poeparkla ehitatud selliselt, et maasturiga saad ilusti sisse (sissesõidu juures kõrguse märk 2 m), kuid pagasiruumi avada ei saa, kui sa ei taha muidugi, et viimane vastu lage lööks,» kirjutas Postimehe poole pöördunud naine.

Tema sõnul on lagi kandebetoonpostide vahel madalamaks ehitatud ja ei ole märgistatud. «Ehk parkides joontega märgistatud parkimiskohal ei tule selle peale, et pagasiluuk lööb vastu lage,» kirjutas BMW X6 omanik. Kuna maasturi pagasiluuk on seetõttu kriimuline, siis pöördus naine tarbijakaitse soovitusel oma pretensiooniga hoone omaniku ehk Eften Laagri poole.

«Hoone vastab kõikidele normidele ning maa-aluse parkla sissesõidu kohale on paigaldatud ka märk lubatud sõiduki kõrgusega,» seisab talle saadetud vastuses.

«Pagasiluuk on kriimustatud, keegi vastutada ei taha,» on naine pahane. Ta soovib ajalehe vahendusel teisi maasturite omanikke teavitada, et «Laagri Selveris käidagu vaid nätsu ostmas, mis ilusti mahub taskusse ja ei eelda pagasiruumi avamist või siis toppigu toidukotid tagaistmetele».

«Tutvusin juhtumiga, lisaks elan ka ise Laagris ja külastame Selverit üsna tihti. Seetõttu on ka mul endal tunnetus antud parkla kohta olemas,» ütles Eesti Liikluskindlustus Fondi juht Mart Jesse. Tema hinnangul on siseparkla ohutu ja piisavalt hästi märgistatud. Parklasse sisenemisel on kõrguspiirdega selgelt märgitud, kui kõrgete sõidukitega saab parklasse siseneda. «Hoolimata parkla märgistusest ei tohiks aga juhid kunagi olla arvamusel, et kui sõiduk juba ukse vahelt parklasse sisse mahub, on ohutus sellega ka tagatud,» sõnas ta. Jesse sõnul on sõidukid erinevaid ja juhid peavad alati hindama, millised olud sobivad nende sõidukile kõige paremini. «BMW X6 on väga pika pagasiluugiga, mis avanemisel ulatub väga kõrgele. Seetõttu peaksid sarnaste sõidukite juhid vältima pagasiruumi elektroonilist avamist madala laega parklates või seadistama pagasiluugi maksimaalse avanemiskõrguse vastavalt ümber,» sõnas Jesse.

Antud juhul avas juht sõiduki pagasiluugi elektrooniliselt, veendumata, kas parkla lae kõrgus on selleks piisav. «Sarnaselt tänaval liiklemisele peab juht alati tagama ohutuse ka sõidukist väljumiseks ja sisenemiseks uste avamisel ja kauba laadimise korral. Juht peab alati minimiseerima ohu, et tema tegevusega kahjustatakse teiste või ka tema enda vara,» pani ta autojuhtidele südamele.