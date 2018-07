Kuumalaine: ventilaatorid on poodides otsakorral

Kel aga ventilaatorit pole või see katki on läinud, see peab jahutust tikutulega taga otsima, sest poes on müügil vaid viimased külmapuhurid. Bauhofi turundusdirektori Evelin Pae sõnul on kuumade ilmade tõttu ventilaatorite ja jahutusseadmete müügid eelnevatest aastatest kordades suuremad. Suurtest kauplustest olid eelmise nädala lõpuks ventilaatorid juba otsa saanud, kuid uuel nädalal pidi lisa tulema. «Lisaks ventilaatoritele liiguvad väga hästi ka kallimad portatiivsed kliimaseadmed, mis on samuti tänaseks juba peaaegu, et läbi müüdud,» sõnas ta.

Ka Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuhi Piret Lankotsa sõnul on ventilaatorite müük olnud oodatust suurem. «Püüame juba mõnda aega kohalikelt tarnijatelt kaupa juurde saada,» märkis ta.

Rimi kommunikatsioonispetsialist Katrin Bats nõustus, et ventilaatoritele on tänavu erakordselt kõrge nõudlus. «Ventilaatoreid on meil tõesti alles veel vaid mõnes üksikus poes,» sõnas ta.

Lisaks ventilaatoritele on ostetakse järjest enam ka laste liivakasti mänguasju, täispuhutavaid ranna mänguasju ja veepüstoleid. «Ilmselt on neid rannas kõvasti rohkem vaja, kui eelmisel aastal,» pakkus Bats.