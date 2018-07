Aruanne: Eestlased on usinad postisaadetiste saatjad

Kogu postiteenuste käibest (126 mln) moodustas kullerpostiteenus ligi 60 protsenti (74 mln), mille mahud on aastaga tõusnud ligi 30 protsenti. Nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt on Eestis mahult suurimaks teenuse osutajaks DPD. «Tänu Eesti inimeste järjest aktiivsemale e-poodlemisele on pakiveo teenus üha nõutum ning kasvu võib ennustada ka edaspidiseks,» märkis DPD Eesti tegevjuht Rainer Rohtla.«Kui veel arvestada, et praegu on Eestis kõikide füüsiliste kaupade ostudest netiostude osakaal 7,7 protsenti ning Euroopas on see keskmiselt 11,3 protsenti, siis on meil kasvupotentsiaali veel kõvasti.»