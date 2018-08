5 asja, mida parem mitte guugeldada

Siiski on mingeid teemasid, mida on parem mitte internetist otsida, vahendab Bright Side.

Haiguste sümptomid

On väga palju veebilehti, kus antakse tervisenõu ning suur osa neist ei ole tegelikult professionaalsete meditsiinitöötajate halduses. Oma sümptomite guugeldamine ei anna mitte mingisugust tulemust. Pigem vastupidi – see paneb sind end halvemini tundma ja sa võid endale määrata valediagnoosi. Kui sul on tervisevaevusi, siis pöördu parem arsti jutule, mitte ära küsi doktor Google’ilt.