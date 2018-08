Mida teha petukõne kahtluse korral?

«Paljude jaoks on Samoa ilmselt selline väikeriik, mida naljalt maakaardilt üles ei leia. Naljaga pooleks saab aga nüüd ilmselt väita, et tänu massilisele guugeldamisele ja lisainfo otsimisele on paljud eestlased paradiisisaare asukohast teadlikud ning osa ehk kavandab sinna ka puhkusereisi,» märkis Telia Eesti riskijuhtimise osakonna juht Andreas Meister.

Taoliste kõnede ainus eesmärk on meelitada kõne saanud isikuid tagasi helistama, et neile seejärel siis vastav teenustasu arve esitada. Seejuures on pahatihti tegu eritasulise numbriga, millel on tavapärasest kõrgem tariif ning mille tõttu on ka tagasihelistajale esitatav arve kopsakam. Samoa kõnede puhul polnud siiski tegu eritasulise numbriga.