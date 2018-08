Lugeja küsib: miks erineb poesalat nii palju kodus tehtust?

Vastab Kulinaaria OÜ (Selveri Köök) arendusjuht Merje Kips:

Selveri kartuli-singisalat. FOTO: LIIS TREIMANN / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

«Selveri Köögi tunnuslauseks on «Kõige kodusemad maitsed» ja seda lauset me oma tootearenduses ka silmas peame. Salateid valmistame täpselt samadest komponentidest nagu koduski. Kartulisalatis on ikka kartul, vorst või sink, muna, majonees, hapukoor ja kurk (kas siis värske või konserveeritud), lisaks veel hernes ja porgand. Ka makaronisalati komponendid ikka samad ja kodused. Toodete valmistamisel peame kinni hügieeninõuetest, toote valmistustehnoloogiast ja kehtivast seadusandlusest.

Kindlasti on väga oluline toidu säilitamine õigetel temperatuuridel. Juba väiksemgi külmaketi katkemine võib kaasa tuua toote omaduste sh maitse muutusi. Käesoleval kuumal suvel ongi see temperatuuri teema toidu säilivuse seisukohalt kõige olulisem ja juba kauplusest koduni (ca 30 min valel temperatuuril) võivad aset leida muutused toote omadustes ning toode võib rikneda.»

Vastab Rimi peakokk Jörgen Kohal:

Rimi kartulisalat. FOTO: LIIS TREIMANN / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Rimi köögis valmistatud salatil on koostis pakendil kirjas. Suure tõenäosusega on see nõnda ka igal teisel toidupoel. Näiteks, Rimi kartuli-lihasalatis on kartul, porgand, majonees, konservkurk, muna, sealiha, sool, mädarõigas, sinep ja suhkur.

Kõikide meie salatite koostis on näha ka kodulehel.

Nagu koostisest näha, mingeid väga võõraid või erilisi koostisosi salatitesse ei panda ning seeläbi maitse ei tohiks kodusest salatist just palju erineda. Oleme aastate jooksul kõikide Rimi salatite retseptid üle vaadanud ning ühtegi maitse- või lõhnatugevdajat neis enam ei ole. Seega on Rimi salatite puhul tegu täiesti puhtast toorainest ja ilma lisanditeta tehtud salatitega.

Võimalik, et maitsevahe tekib koduse ja tööstusliku köögi tehnoloogilisest eripärast. Näiteks kodus kartulisalatit tehes keedame kartulid koos koorega, jätame jahtuma ja siis koorime ning hakime. Tööstuslikult kasutatakse juba kooritud kartuleid ning neid keedetakse tükeldatult. Iga selline väike nüanss muudab mingil määral lõpptoote maitset. Kas just kehvemaks, eks see ole maitse asi. Rimi köögi salatitel on väga palju austajaid. Müüme klassikalisi majoneesisalateid nädalas mitmetes tonnides. Samas on hea meel tõdeda, et üha enam pakub klassikalisele salatile konkurentsi Rimi kinoa-kikerhernesalat.»

Vastab Maxima kaubandusdirektor Marko Põder:

Maxima kartulisalat. FOTO: LIIS TREIMANN / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

«Meie oma kaubamärgi Meistrite kvaliteedi valikus on pea 70 erinevat salatit. Usun, et sellisest sortimendist leiab iga maitsemeel just talle meelepärase. Jaeketi kõige populaarsemad Meistrite kvaliteedi kokkade valmistatud salatid kõikides kolmes erineva formaadi (XXX ehk hüpermarket; XX ehk supermarket ja X ehk kodukauplus) kauplustes on kartuli-vorstisalat. Kodukauplused on oma asukohalt planeeritud kodumajade juurde, mistõttu on need sellised formaadid, milles ostja veedab vähe aega, võtab olulisema kauba ja liigub koju. Seetõttu on meil kodukauplustes pakendatud Meistrite kvaliteedi salatid.

Mis siis on erinevuseks tootmises toodetud ja kodus valmistatud salatitel:

Ega mitte väga palju - tooraine on ikka sama, mida ka iga kodukokk kasutab… kartul, muna, majonees, salatileht jne. Samamoodi valitakse massitootmiseks toorained väga hoolikalt, selle kvaliteet on oluline nii toiduohutuse poolest, kui ka lõpptoote maitse poolest. Ka peab tooraine lähtuma vastavatest ettekirjutustest.

Salati maitse ja välimuse erinevus jääb loomulikult kodus ja tootmise jaoks valmistatud salatitel esinema. Üheks põhjuseks välimuse erinevusel on tootmises lõikemasinate ja segamismasinate kasutamisel. Kodus kasutame nuga, lusikat ja juba sellest tuleb erinevus välimusele sisse.

Tootmise jaoks valmistatud salati eluiga peab olema pikem kui kodus meisterdatud salatil. Tootmises valmistatud salatid jõuavad lettidele pea 24 tundi pärast nende valmimist ja sisaldavad koostisosi, mis aitavad sel pikemalt säilida. Kodune salat läheb lauale loetud tunnid hiljem pärast selle valmimist ja on ka üsna peatselt selle lauale jõudmist söödud.

Mis puutub lugeja küsimusele salati pesemisse, siis see on tõeline linnalegend, mille võiks jätta unustusse. Salatite pesemine igatahes meie tehnoloogia hulka ei kuulu.