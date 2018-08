«Mingit uut informatsiooni ma anda ei saa,» sõnas investeerimispankur Joakim Helenius, kelle ettevõtte Trigon Capitali arendatava superkeskuse Gate Tallinna kohta on juba üle aasta käinud spekulatsioonid, et Ikea just seal oma kanda kinnitada plaanib. Heleniuse sõnul annab Ikea ise oma plaanidest teada. «Nad on varasemalt öelnud, et nad avavad poe Tallinnas. Millal ja kus, sellest annavad nad ise teada.»

Üle kümne aasta on Pärnu maantee äärde Tallinna sissesõidu lähedusse planeeritud outlet-tüüpi eraldi kaubamajadest koosnevat kaubanduskeskust Gate Tallinn. Üle aasta on arutlusel olnud, et kui Ikea peaks Eestisse tulema, siis tõenäoliselt just sinna asukohta. Topi liiklussõlme lähedal asuv keskus pidi viimaste plaanide kohaselt valmima 2017. aastal, ent Helenius jäi veel tänagi nii rentnikest kui ka keskuse valmimise tähtaegadest rääkides napisõnaliseks, öeldes vaid, et sellest räägitakse siis, kui on kinnitatud infot, mis on valmis avalikkusele avaldamiseks.

Eelmise aasta alguses teatas Ikea frantsiisi esindav Sigurdur Palmason, et esmalt ehitatakse valmis Riia lähedale tulev kaubandusmeka ning seejärel hakatakse laienema ka Eestisse. Üleeile teatasid Läti riikliku ehituskontrollibüroo esindajad, et Ikea hoone on valmis.

«Ilmselgelt on Ikea vaadanud ja uurinud kõiki võimalusi – meie räägime Ikeaga, võib-olla teised räägivad ka, aga ma olen võtnud otsuse, et ma ei tee enne ühtegi ennustust, kui lepingud ei ole allkirjastatud,» sõnas Helenius. «Ma arvan, et ei ole mingit põhjust kahelda selles, kas Ikea pood tuleb Tallinna, aga millal ja kuhu, seda otsustavad Ikea frantsiisi omanikud.» Tema sõnul ei ole frantsiisi omanikud talle öeldud sõnadest taganenud ja plaan laieneda Eesti turule on jõus.

Seni seisabki aga Gate Tallinna ehitus Ikea otsuse taga. Trigon Capitali poolt on valmisolek olemas, kuid Helenius ei plaani lasta enne koppa maasse lüüa, kui kindla ankurjaeketiga pole leping sõlmitud. «Alati peab hoidma kõik võimalused avatud, aga oleks rumal mitte ära oodata Ikea teadaannet,» märkis ta ja lisas, et hetkel mõne üksiku poe pärast ei ole mõistlik hakata tervet arendust välja ehitama, sest oma sõna arenduse ehitusel saaks kindlasti ka ankurjeakett.

«Kujutle, kui oleks Gate Tallinn, kus on väga palju kaubamaju ja odavamad hinnad, sest rendihinnad on soodsamad kui kaubanduskeskustes ja kesklinnas,» kirjeldas Helenius. «Inimesed lähevad sinna, sest seal on palju suurem valik ja väiksem hind. Aga nad ei lähe sinna, kui on ainult üks kaubamaja keset põldu. Nad lähevad sinna, sest seal on tugev ankur ja teisi väga huvitavaid kauplusi.»