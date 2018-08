Coop Pank lõpetab uuest aastast koodikaartide kasutamise

Coop Panga e-kanalite juht Helena Kokk selgitas, et klientidel tuleb alates 2019. aasta jaanuarist valida isiku tuvastamiseks mõni kaasaegsem võimalus: ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID. Tema sõnul on koodikaartide kadumine tehnoloogia arenguga kaasas käiv paratamatus, mis on vajalik internetipanganduse edasiarendamiseks.