Lugeja küsib: millised ohud kaasnevad kaasomandis oleva korteri ostmisel?

«Kaasomandi puhul on tegemist ühise omandiga, kus omand ühises asjas kuulub üheaegselt mõttelistes osades kahele või enamale isikule. Kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui seaduses või tehinguga ei ole sätestatud teisiti.

Kuivõrd kaasomandis oleva korteri puhul on kaasomanikele kuuluvad mõttelised osad piiritlemata, tuleb kaasomanikul oma õiguste teostamisel arvestada ka teiste kaasomanike õiguste ja huvidega nii, et ta ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust.

Problemaatika kaasomandis oleva korteri puhul võib tekkida siis, kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet korteri valdamisel ja kasutamisel. Keerulisemaks võib olukord kujuneda sellistel juhtudel, kui korteriomand on omandatud kaasomandina eri leibkonda kuuluvate isikute poolt või pärimise tulemusena. Nii võib näiteks ühe kaasomaniku sooviks olla anda korteriomand üürile ja saada üüritulust kasu, samas kui teise kaasomaniku huviks on seda kasutada ise oma eluruumina.

Olukorra võib veel keerulisemaks muuta siis, kui on olemas ka kolmas kaasomanik, kelle huviks on korteriomand üldse võõrandada ja saada selle võõrandamisest oma osale vastavalt hüvitist. Kui kõigi kaasomanike huvid on erinevad ja nad ei saavuta omavahel kokkulepet kaasomandis oleva korteri valdamisel ja kasutamisel, siis on ainuke võimalus pöörduda kohtusse vastava nõudega ja nõuda kaasomandi lõpetamist.