Amazon lõpetas natsisümboolikaga kaupade müügi

Amazon on hiljaaegu sattunud mitmete vihagruppe jälgivate organisatsioonide pahameeletule alla, sest müügilt on leitud fašismi ülistavaid riideid, aksessuaare, lippe ja raamatuid. Samuti on tuvastatud terve hulk müüjaid, kes peamiselt ainult sellist kaupa müüvadki. Amazoni sõnul on enamus sellistest müüjatest nüüdseks blokeeritud ja aktiivselt otsitakse igasuguseid kaupu, millel võib olla rassistlike sümboleid.