Suuremates kauplustes on kilekottide kasutamine viiendiku võrra vähenenud

Euroopa riigid on otsustanud kilekottide hulka vähendada ja seadnud eesmärgiks, et me ei kasutaks järgmisel aastal rohkem kui 90 kilekotti inimese kohta. Praegu tarbitakse Eestis keskmiselt paarsada kilekotti iga inimese kohta aastas, vahendasid ERR-i raadiouudised.