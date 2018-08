Kõigis Coopi kauplustes saab nüüd sularaha välja võtta

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul alustati suve alguses sularaha teenuse pakkumist 120 kaupluses ja täna liitusid Coop Sula võrgustikuga ka kõik ülejäänud 230 Coopi kauplust. «Ühistulise organisatsioonina on meie missioon hoida elu igas Eestimaa nurgas ning sularahateenus on kindlasti üks neist teenustest, mis on väiksemate piirkondade elanike jaoks igapäevaseks asjaajamiseks hädavajalik,» lausus Vihand pressiteates.