LHV loobub väiksematel maksetel PIN2 nõudest

Väikemaksete mugavamaks muutmine on järgmine samm kliendikogemuse parandamiseks ning seda võimaldab Euroopa Liidu maksedirektiiv. «Seni oli meie mobiilipangas makse info täitmine lahendatud äärmiselt mugavalt, kuid makse kinnitamisel tuli kliendil ikkagi aega kulutada. Nüüd see muutub,» rääkis Erki Kilu, LHV Panga juhatuse esimees.

Tema sõnul on see arendus eelkõige mõeldud neile eraklientidele, kes teevad makseid sageli ja soovivad väiksemaid tasumisi teha võimalikult mugavalt. Uus võimalus on varasemast mugavam ja võimaldab ka mitu väiksemat makset järjest kiiresti teha. Kuigi väikemakseid saab teha ilma n.ö tugeva autentimiseta, on väikemaksed siiski turvalised.