Nõuanded autosõiduks kuuma ilmaga

Selle aasta suvi on eriline ja autosõit kuulub suviste tegevuste sekka, meelitades puhkajaid loodusesse minema. Auto on mugav ja usaldusväärne liitlane, aga tuleb arvestada, et kuumus võib autot kahjustada ja kuum ilm võib kutsuda esile liiklusohtlikke olukordi.

Kasutatud talverehvidega suvel sõita on halb mõte

Tõenäoliselt teab enamik autojuhte, et talvel suverehvidega sõitmine on suur rumalus. Kuid ka suvel ei tohiks sõita talverehvidega! Võib arvata, et suvi on parim aeg teha viimased sõidud talverehvidega, kuid seda ei tohiks teha mitte mingil juhul – talverehvidel ei ole sooni, mis vihmamärjal teel suunavad vee rehvi pinnalt eemale. See võib põhjustada vesiliugu ehk akvaplaneerimist. Lisaks, talverehvide kasutamine suvel ei taga piisavalt head haarduvust asfaldil!

Kuigi valdaval osal autojuhtidel on suurim hirm talvel jäätunud tee, tuleb meeles pidada, et suvel päikese käes kuumenenud asfalt ei pruugi olla vähem ohtlik ja libe. Peab olema väga ettevaatlik ka vihma korral, sest peale vihma tekib asfaldi peale õlitaoline jääk, mis muudab tee libedaks.

Leitsakuga võib auto mootor üle kuumeneda

Tõenäoliselt on paljud näinud maantee serval seisvat sõidukit ülekuumenenud mootoriga. Selliste olukordade vältimiseks on soovitatav juba eelnevalt kontrollida mootori seisundit, arvestades, et kuuma ilmaga võib mootor üle kuumeneda. Tasub kontrollida autot hoolduses või ka ise, et veenduda, kas radiaator on tehtud puhtaks tolmust jm võõrkehadest ja termostaat ning jahutussüsteemi pump on töökorras.

Ei tohi unustada ka jahutusvedelikku – seda peab olema piisavas koguses. Jahutusvedeliku asemel ei tohi mitte mingil juhul kasutada vett – see ei taga jahutussüsteemi pumba määrimist!

Veenduge, et kliimaseade on töökorras

Õhukonditsioneer on suvepäevadel võimalus päikese käest pääseda! Konditsioneerimissüsteemi töö tagamiseks kasutatakse keskmiselt 700 –900 grammi konditsioneeri gaasi. Kui seda ei ole tagatud piisavas koguses, siis jahutusfunktsioon võib olla häiritud või süsteem ei pruugi üldse töötada. Kuigi talveperioodil kasutatakse süsteemi harva, siis konditsioneeri kontroll tuleb kindlasti teostada kevadel-suvel enne aktiivse kasutamise algust.

Kontrollige tulede puhtust

Putukad otsivad teed valguse poole ja auto esituled ei ole erand, ka päevasel ajal lendab lampide külge palju putukaid. Soovitatav on tulesid kontrollida pärastlõunal – vastasel korral võib juhtuda, et pimedas sõites tuleb teha peatus kuna tuled ei täida oma valgustusfunktsiooni, sest putukad, mis on jäänud lampide külge, blokeerivad valgustuse.

Ärge laske autol päikese käes ära pleekida

Tuleks pidada meeles, et kui auto on jäetud päikese kätte pikaks ajaks, võib selle värv ära pleekida. Seega on alati vaja hoolitseda selle eest, et auto oleks varju alla pargitud. Abiks võib olla ka kere katmiseks mõeldud kate, mis kaitseb sõidukit kahjuliku päikesevalguse eest. Esiaknal saab kasutada spetsiaalset, päikese eest kaitsvat alumiiniumfooliumikihiga katet, mis kaitseb musta armatuurlauda.

Autot tuleb regulaarselt pesta