Kuum suvi tõstab Euroopas õlle ja viski hinda

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni suvise prognoosi kohaselt ei kasva toidu järele nõudlus nii kiiresti kui varem, sest Hiinas on tulude kasv aeglustunud ja sealne nõudlus ei tõuse, aga sellegipoolest on oodata ka toiduainete hindade kasvu, vahendab ERRi uudisteportaal .

Saksamaal nõuavad tootjad juba praegu toidu eest kõrgemat hinda, sest lindudele söödaks mineva vilja eest tuleb maksta rohkem ning Saksa Panga andmetel on vilja hind 20 protsenti kallinenud, ka kartuli hind on kahekordistunud.

Kehvasti on ka odrasaagiga, kuna Baltimaades ja Saksamaal on saak kuni 40 protsenti kehvem ning Suurbritannia ja Saksamaa on valmis õlle hinda tõstma. Odrasaak mõjutab ka viskitootmist ning näiteks Koskenkorva viina puhul on kaalutud esimest korda odra asemel nisu kasutamist.