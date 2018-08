Maxima läheb kohalike vastuseisust hoolimata Meriväljale kaupluse rajamisega uuele ringile

Maxima omab Pirita linnaosas Meriväljal, Mähe ja Puki tee vahelisel alal 1,64 hektari suurust kinnistut, kuhu soovib rajada Maxima XX kaupluse, vahendab ERRi uudisteportaal . Täna õhtul on plaan Pirita linnaosa valitsuses arutamisel.

Maxima alustas oma kaupluse rajamist juba üheksa aastat tagasi, kuid läbi aegade on kohalikke häirinud nii krundilt puude maha raiumine kui ka asjaolu, et sooviti ehitada just Maxima, mis nende hinnangul oli eliitrajooni, kus inimesed käivad poes üksnes autoga, sobimatu kauplusekett.