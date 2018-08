Merivälja elanikud: Maxima üritab teostada plaani vahendeid valimata

Puki tee elanik (nimi on toimetusele teada) ütleb tänavanaabrite nimel, et enim häirib neid Maxima stiil oma tahtmise läbisurumisel, millega kaasneb vastandamine ja läbipaistmatu asjaajamine, vahendab ERRi uudisteportaal .

Maxima kinnistunaabrid heidavad jaeketile ette, et nad kavandavad kaupluse territooriumiks ala, mis üldplaneeringu järgi on mõeldud eramute rajamiseks, kuivõrd ärimaale kogu nende arendus ära ei mahu.

Samuti peavad nad ohtlikuks võimalikku pretsedenti, et linnal lastaks väikeelamute alale ja osalt nende asemele kauplus rajada, seda enam, et piirkonnas puudub nende hinnangul täiendava poe järele vajadus - viimaste aastate jooksul on kauplusi nii Piritale kui ka Viimsisse üksjagu lisandunud, kuhu kohalikud enamasti ostude järele sõidavad.