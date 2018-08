Elroni uus piletimüügisüsteem valmib aasta lõpuks

Ta rõhutas, et Elroni eesmärk ei ole kiirustada ja siis ilmnevaid puuduseid likvideerida, vaid täiendada süsteemi kuni saab olla kindel, et kõik toimib nagu vaja. Tischler nentis, et piletimüügisüsteemi arendus tervikuna on võtnud planeeritust enam aega, sest süsteemi testimise ajal tekkis nii tehnilisi tõrkeid kui ka selgus, et piletimüügisüsteem vajab mõningaid täiendusi, et teenus oleks kaasaegsel tasemel ja kasutajasõbralik.