Varjatud puuduste leidmine nõuab spetsialisti silma

Kuidas peaks end tundma inimene, kes on avastanud pärast hiljutist kinnisvaraostutehingut, et tema vastne kodu ei olegi päriselt see, mille ta enda teada ostis? Et plaanitud kolimine jääb ära ja ees ootab terve hunnik sekeldusi, mida ta uneski näha ei osanud. Kui nii ongi läinud, ons sest täbarast loost veel kuidagi pääsu, ja kui, siis kelle uksele tuleks koputada?