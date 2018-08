Töötukassalt abi otsinud töötute lood: töö leiab alles pärast mitmeaastaseid otsinguid

Töötukassa ise ka toonitab, et töö leidmine on tihti pikk protsess, sest kuigi täna on tööturul töökäte puudus, tuleb igal inimesel leida töö, mis sobib talle, tööandjale ja arvestab inimese soovide, võimetega. Juuli lõpus oli töötukassas töötuna registreeritud 29 992 inimest.

Iga päev kohtuvad töötukassa karjäärinõustajad, ja konsultandid kümnete inimestega, et aidata neil leida endale sobiv töökoht. Töötukassa abiga asus juulikuus tööle või alustas ettevõtlusega üle 3 300 inimese. Alljärgnevalt on töötukassa kaudu tööle saanud inimeste lood, mis on kogutud selle aasta esimeses pooles, inimeste nimed on muudetud.

Mart

Mardi lugu on pikk, algas veebruaris 2012, kui 45aastane Mart tuli esimest korda töötukassasse. Enne seda oli ta 15 aastat töötanud tislerina. Probleemideks uue töö leidmisel kujunesid kehv arvutioskus, tervisehädad ja alkoholiprobleemid.

Tänaseks on Mart saanud arvutikoolitusi ja praktika käigus omandas ta arvuti teel juhitava CNC pingiga töötamiseks vajalikud oskused. Kõige suuremaks läbimurdeks uue töö leidmisel oli aga sõltuvusnõustamine ja lähedastega leppimine. Uue töökoha sai ta oma perekonnaliikmete loodud ettevõttes.

Karin

20aastane Karin pöördus töötukassasse 2016 oktoobris ja lootes kiiresti Soome tööle minna. Vestluse ajal selgus, et neiu teel on väga suured takistused nagu elukoha, töö- ja keeleoskuse puudumine.

Samas lihttöid oli pakkuda kohe ja kodukoha läheduses. Karinile pandi kokku seitsmest erinevast tööturumeetmest koosnev pakett. Korrektse CV vormistamiseks osales Katrin tööotsingu töötubades ja käis karjäärinõustaja sessioonidel, katsetas noorte tööklubi. Konkurentsieeliseid toetasid tööpraktika ja individuaalsed lahendused ning noortegarantii.

Kandideerimised ei andnud positiivset tulemust. Tekkis motivatsiooni langus ja kadus julgus tööandjatega suhelda. Juhtumikorraldaja leidis, et Karin vajab abi tööotsingute toetamisel ja motiveerimisel, sobiva töö otsimisel ning julgustamist tööandjaga suhtlemisel. Selleks võeti appi individuaalne töölerakendamise tugiisik.

Karin oli rahul, et keegi pakub talle tööotsingutel suuremat tuge. Asjad hakkasid arenema, kuni järjekordse tööandjaga jõuti vestluseni. Väikeettevõtja leidis, et Katrinist võib asja saada, kui ta oleks valmis praktika abil oskusi omandama. Kuuajalise tööpraktikaga jäi Karin ise rahule.

Luca

Luca (53), tuli töötuna arvele oktoobris 2014. Luca päris Lõuna-Euroopast ja ei räägi eesti keelt. Lucal on Eestis saadud mööblitööstuses värvija töökogemus. Töösuhe lõpetati, kuna Luca ei osanud eesti keelt ja kollektiivis oli raske talle tööülesandeid selgitada. Luca oli igati valmis tööle asuma, kuid takistuseks tööandjatega kontakteerumisel oligi eesti keele oskuse puudumine.

Luca saadeti töötukassa poolt eesti keele A-1 taseme koolitusele, kuid omandatud oskustest ei piisanud, sest igapäevaselt keelelist praktikat polnud. Luca konsultandile tuli meelde üks ettevõte Tallinnas, mille omanik oli mehe rahvuskaaslane.