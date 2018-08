Coopi töötajad pole rahul personaliotsusega

Kuressaares Kaubaaida poes müüjana töötava Ene Kallaste sõnul teeb töötajatele meelehärmi see, et kaupluse juhataja kohusetäitja otsustati viia teisele tööle, vahendab Saarte Hääl. Kallaste sõnul on kaupluse juhataja väga hea juht ja poes kõik toimib.