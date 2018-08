Lugeja küsib: kas töötaja peab lehepuhuriga töötamisel kasutama isikukaitsevahendeid?

Kuulmise kaitsmisele tasub samuti tähelepanu pöörata. Kindlasti on vaja kõrvaklappe või -troppe kasutada bensiinimootoriga lehepuhuri kasutamisel. Ehkki elektriliste lehepuhurite müratase on madalam ja üldjuhul ei ületa 85 dB(A), peab ka nende kasutamisel tööandja võimaldama isikukaitsevahendite kasutamise. Lubamatu on müra summutavate kõrvaklappide või -troppide asemel kasutada klappe, mille abil kuulata muusikat. Need ei kaitse kuulmist müra eest ja ei võimalda kuulda ümbruses toimuvat, näiteks lähenevat autot.

Tolmumaski kasutamine on soovitatav, eriti neil kellel tekib kergesti tolmuärritus. Oluline on mõelda ka tööriietusele. Kuna töötamine on tolmuses keskkonnas, siis on asjakohane kanda riideid, mis katavad ülakeha, käsivarsi ja jalgu. Lehtede eemale puhumiseks kasutatava õhu imeb lehepuhur sisse ava kaudu, kus õhu liikumise kiirus on suur. Seetõttu ei tohi kanda kehast eemale hoidvaid riideid ega ehteid, sest need võidakse õhuvõtuavasse imeda. Samuti tuleb vältida pikkade juuste sattumist õhuvõtuavade lähedusse. Tööjalatsitena on õige kasutada kinniseid libisemist takistava tallaga jalatseid. Eriti olulised on need just kallakutega maastikul. Liiklusega kohtades on enda märgatavaks tegemiseks õige kanda ka helkurvesti.»