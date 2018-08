Septembris taastub Tartut läbivate reisirongide liiklusgraafik

«Eesti Raudtee on kõvasti pingutanud, et tavapärane liiklus Tartu jaamas septembriks taastada ning meil on selle üle väga hea meel» kommenteeris Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. «Sügisel lisandub palju igapäevaselt tööl ja koolis käijaid ning nendele on väga oluline, et rongide väljumisajad oleksid võimalikult sobivad ja rong viiks kiiresti kohale. Alates 1. septembrist on see nüüd jälle võimalik.»