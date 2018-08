Uued joogihitid on rummikokteili troonilt tõuganud

Rimi kommunikatsioonispetsialisti Katrin Batsi sõnul on kange alkoholi hulgas järjest populaarsust kogumas džinnid. «Võttes arvesse müüki alates maikuust kuni tänaseni on kange alkoholi kategooriatest 16 protsenti kasvanud just džinn,» sõnas ta. Eelmise aastaga võrreldes on kasvanud ka veinide ja vahuveinide müük. «Endiselt popp on prosecco, tõeliseks üllatajaks on sel aastal kohalik Rabarbra vahuvein.»

Aperoli müük on Rimis viimastel aastatel püsivalt kasvanud. «Sel suvel on Aperoli müük ületanud muidugi kõik ootused, kasv on koguni üle 30 protsendi,» märkis Bats.

Selveri ostudirektori Katrin Riisalu sõnul tänavune kuum suvi kange alkoholi müüki kasvatanud ei ole. Seevastu oli Riisalu sõnul lahja alkoholi vastu nõudlus üle ootuste hea. «Aperol ja teised pikendajad kasvatavad aina populaarsust, eriti kui võrrelda eelmise aasta sama perioodiga,» sõnas ta. «Väga nõutud on džinnid: eelmise aasta sama perioodiga on müüginumbrid tõusuteel. Samal ajal mõjutab džinni populaarsus ka toonikute meeletut müügiedu.» Riisalu leiab, et aina enam harrastavad inimesed kodus kokteilide valmistamist ning kokkusegamiseks valitakse üha kvaliteetsemaid komponente. «Võib julgelt öelda, et suur müügiedu on saatnud just premium-klassi džinne,» kirjeldas ta eestlaste džinnieelistusi.

Viina müük püsib Selveris stabiilselt samal tasemel varasema aastaga. «Selle klient ei kao kuhugi. Tõsi – viina osteti suveperioodil vähem,» tõdes Riisalu. Kui varasematel aastatel on Selveris rummimüük langenud, siis nüüd on langus pidurdunud. «Osaliselt peitub põhjus džinni populaarsuse taga. Rummil on klient jätkuvalt olemas, kuid see on üks olulisemaid joogikategooriaid, mida mõjutab tugevalt piirikaubandus,» selgitas ta.

«Lõuna Euroopas juba ammune hitt Aperol Spritz on jõudnud ka Eestisse ja tundub, et vallutanud enamuse südamed. See on vahvat oranži tooni ja šiki serveerimisstiiliga,» leidis Tallinna vanalinnas asuva kokteili- ja vesipiibubaari Katusekohviku esindaja Henri Schmidt ja tõi välja, et nende majas on Aperol Spritzi tarbimine tõusnud vähemalt neli korda. «G&T (džinn-toonik – M.J.) ruulib juba tõusulainel kolmandat aastat ja tundub, et hetkel jätkab sama teed.»

Viinasõpru näeb Schmidti sõnul nende majas järjest harvem, aga klassikalise rummi ja koola sõbrad ei ole kuhugi kadunud.

Tallinna vanalinnas asuva kokteilibaari Butterfly Lounge’i esindaja Getter Raidami sõnul on ka nende majas džinn toonikuga ja Aperol Spritz kõige populaarsemad joogid. «Samas on aga eestlaste klassikaline lemmik Mojito neil kokteilidel siiski tihedalt kannul,» märkis ta. «Võrreldes aga eelmise suvega on Aperoli müük vähemalt meie juures tõusnud - siis olid Mojito ja džinn toonikuga populaarseimad valikud ja Aperol nende kannul kolmas.»