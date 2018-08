Galerii: vaata, milliseid ettevalmistused käivad päev enne Ikea avamist Riias

Homme kell 10:00 avab uksed Läti esimene Ikea. Palju elevust on see tekitanud ka eestlaste seas, sest kui varasemalt tuli Ikea mööbli järele sõita kas Soome või võtta ette pikem maa Leetu, siis on võimalik ka Lätist kodusisustust valimas käia.