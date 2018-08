Otseülekanne: vaata, kui palju huvilisi meelitab kohale Riias avatav Ikea

Avamiskõnedes rõhutati, et tegu on suurima Ikea poega Baltikumis. Sageli kogunevad läbematud ostjad juba eelmisel päeavl uue Ikea poe ukse taha, kuid Riias ei ööbinud keegi poeukse taga, et esimesena sisse pääseda. Kuna poe avamisele oodatakse 10 000 huvilist, siis on väljas liiklusreguleerijad.

Ikea on teatanud, et poe väljapanekul on lähtutud Läti tüüpkorteritest. Riia Ikea pindala on 34 500 m², kogu krunt aga on kümme hektarit suur, kirjutab TVnet. Poeketi kinnitusel küünib Riia poe sortiment 8000 kaubani ning lisaks poele hakkab kompleksis tööle 450-kohaline restoran ning Rootsi toidukaupade pood.