Tallinki pileteid saab nüüd ka 45 minutit enne väljumist osta

«Kindlasti ei tähenda see muudatus seda, et kõik Tallinn-Helsingi laevadega reisijad peaksid jätma oma piletiostud viimasele minutile. Populaarsematel väljumistel võib see tähendada hoopis piletist ilmajäämist, kõrgemat hinda või reisiklasside vähest valikut. Kuid kindlasti on hea teada, et kui tõsine vajadus piletit viimasel minutil osta tekib, siis see võimalus on olemas,» lisas Nõgene.