Suvefestivalidel jagati tuhandeid liitreid tasuta vett

«Kampaania «Kui võtad, võta vett vahele» suur eesmärk on muuta inimeste alkoholitarbimist mõistlikumaks ja teadlikumaks. Usun, et vahetu kohalolu suurtel suvesündmustel aitas sellele tublisti kaasa,» lausus Kutberg ja lisas, et nende eelmise aasta kogemus toidukohtadega kinnitas, et inimesed tarbivad alkoholi vahele hea meelega vett, kui see on neile kättesaadav. «Kui aga inimene peab ise vett otsima minema, siis vee vahele võtmise soovitus pigem ununeb. Ka festivalidel nägime, et need, kellele esiti vett pakkusime, tulid hiljem juba ise tagasi ning sageli koos mitme kaaslasega.»