Olerex hakkas oma teenindusjaamades sularaha väljastama

Olerex põhjendas sularahateenuse juurutamist asjaoluga, et suuremad pangad on viimaste aastate jooksul pisemates asulates sularahaautomaatide arvu kärpinud, olgugi et just väljaspool suuremaid linnu kasutatakse igapäevaelus palju sularaha. Kuigi pangandus muutub üha digitaalsemaks ja inimesed eelistavad oma raha-asju ajada interneti- ja mobiilipangas, on Olerexi esindajate sõnul selge, et vajadus sularaha järele niipea ei kao. Kuna sarnaseid sularaha väljamakse teenuseid on käivitatud ka mujal maailmas, ei tulnud Olerexil arendusega päris nullist alustada.