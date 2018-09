Kuressaare kohvikud küsivad vallalt terrasse seitsmeks aastaks tasuta

Chameleon kohvik-lounge’i esindaja Gete Olopi sõnul on kesklinna ehitustööd mõjutanud nende kohviku käivet päris oluliselt ning seda eriti mais, juunis ja augustis, kus käive langes umbes 30 protsenti, vahendab Saarte Hääl. Samas olukorras on ka teised kesklinnas paiknevad kohvikud.

Pöördumises nendivad toitlustusettevõtete esindajad, et teadaolevalt on kesklinnas tegutsevate toidukohtade tegevus olnud käesoleval turismihooajal oluliselt häiritud ja piiratud, mis on asetanud ettevõtjad majanduslikult suurema surve alla.