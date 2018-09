Elektroonikakauplus Expert sulgeb Võru ja Jõgeva kauplused ning avab uue kaupluse Tartus

Experti turundusjuht Joonas Kulli selgitas, et Tartu on nii Võru kui ka Jõgeva inimestele sageli nii töö- kui ka ostulinnaks, mistõttu koondatakse Experti senised poed just kokku Võru ja Jõgeva vahele ehk Tartu uuenevasse Eedeni keskusesse – praeguseni pole Expertil Tartus ühtegi kauplust.