Konkurentsiamet: elektrimüüja vahetamise protsessi peetakse sujuvaks

Kõikidest elanikest, kes on pärast turu avanemist ise elektrimüüjat valinud või vahetanud, nimetas 64 protsenti vastajatest vähemalt ühe põhjusena hinda. Peamiseks mittevahetamise põhjuseks tuuakse, et senine teenus on mugav ja hea. Ligi pooled Eesti elanikud (52 protsenti) leiavad, et elektriturul olevate elektrimüüjate ja nende poolt pakutavate elektrihinnapakettide kohta kättesaadav info on piisav. 20 protsenti peab infot mittepiisavaks ning 28 protsenti ei oska seda hinnata.

«Eriti hea meel on tõdeda, et enamuse tarbijate jaoks, kes on elektripaketti vahetanud, on see olnud positiivne kogemus. Kuna elektrienergia on samasugune vabaturu kaup nagu muud igapäevaselt vajaminevad tooted, on ka siin tarbijate aktiivsus erinevate pakkumiste võrdlemisel väga teretulnud,» sõnas ameti peadirektor Märt Ots uuringu tulemusi kommenteerides.

Teadlikkus elektrituru avatusest on uuringu kohaselt väga kõrge: elektrituru avatusest on teadlikud 90 protsenti elanikest, veel üheksa protsenti elanikest on enda sõnul sellest ilmselt kuulnud.

Eesti elektriturg avanes täielikult konkurentsile 2013. aasta alguses. Elektritarbijad saavad valida endale vabalt elektrimüüja ja hinnapaketi.

Võrgulepingu sõlminud inimene saab oma tarbimisandmeid ja lepinguid vaadata Eleringi hallatava andmevahetusplatvormi kaudu. Sealsamas saab anda elektrimüüjatele volituse oma tarbimisandmete vaatamiseks, mille alusel saavad elektrimüüjad teha personaalseid hinnapakkumisi. Lisaks on turul elektrihindade võrdlusportaale, mis aitavad tarbijal erinevaid pakkumisi võrrelda.