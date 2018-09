Kuigi mõni võiks vaielda, et tänavune kuum suvi on seenesaagi üsna tagasihoidliku hoidnud, siis räägivad turuletid midagi muud. Nii Nõmme, Balti jaama kui ka keskturul võib näha suurt valikut puravikke. On ilusama väljanägemisega, mis võivad maksta kuni 20 eurot kilo, aga on ka mõne ussiga ja natukene kuivanud isendeid, mille kilohind algab 4,5 eurost.