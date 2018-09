Lõunanaabritele külla: Eesti ettevõtjad korraldavad kaubareise Riia Ikeasse

Bussid, millega Riiga sõidetakse on Eisenschmidti sõnul suured ja ruumikad. «Bussi pagasiruumis on piisavalt ruumi, et sealt [Ikeast – M.J.] üksjagu mööblit ära tuua,» kirjeldas ta ja lisas, et analoogseid reise korraldaks ka Soome Vantaa linna Ikeasse. Seda, kas Eestis sarnaseid reise Riiga korraldatakse, ei oska Eisenschmidti öelda. «See on nii toores asi. Igalt poolt mujalt jääb Riia kaugemale ka. Küsimus on selles, et kas keegi on nõus Tallinnast või Tartust Riiga mööblipoodi sõitma,» tõdes ta.