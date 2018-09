Coopi toidukapid alustavad tööd lähiajal

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles ERR-ile, et toidukappidega käivad hetkel testimised ja varsti on need ka klientidele kasutamiseks.

Kappe on Tallinna paigaldatud kokku kuus ja need paiknevad põhimagistraalide ääres, et inimestel oleks töölt koju sõites kõige mugavam peatuda ning kaup kaasa haarata. Kappides on seejuures tagatud vajalikud temperatuurid ka erirežiimidel toiduainete säilitamiseks.

Coopi varasema teate põhjal on kapid on jagatud kolme erineva temperatuuriga tsoonideks – sügavkülmutatud, jahutatud ning tavatemperatuuriga kapid, millest viimastel on ka soojendusfunktsioon, et talviste miinuskraadide korral säiliks tavatemperatuuriga kapis toidu hoiustamiseks nõutud plusskraadid.