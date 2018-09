Tallink hakkab mainekate rõivabrändidega tihedamat koostööd tegema

Tallink Grupi juhatuse esimehe Paavo Nõgene sõnul on kaubandusel Tallink Grupi edukuses väga oluline roll. «Meie kauplustes merel on esindatud kümned tugevad kaubamärgid,» sõnas ta. «Kaubanduses pakutava tootevaliku arendamine on meie igapäevane töö. Lisaks pardakaubandusele oleme juba aastaid tegelenud ka kaldakaubandusega. Usume, et nüüdsest viis uut kauplust Eestis on alguseks meie kaldakaubanduse edasisele arengule, mille kohta on uudiseid tulemas kindlasti veel.»