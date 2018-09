League of Legendsi EMi saab vaadata ka kinolinalt

Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod selgitas, et lisaks näiteks jalgpalli ülekannetele on e-spordi näitamine kinodes täiesti loogiline samm. «E-spordi vaatajaskond maailmas on meeletu ning kohati ületavad selles tööstuses liikuvad rahasummad tavaspordi omad,» märkis Novod. «Väidetavalt on arvutimängude tööstuses liikuvad rahad juba aastaid tagasi möödunud globaalsest filmi- ja muusikatööstusest ning Rahvusvaheline Olümpiakomitee kaalub e-spordi kaasamist lausa olümpiamängudele.»