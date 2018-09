Kultuslik IKEA solvas lätlast

“Mul on IKEA pärast häbi. Tavaliselt, kui poemüüja räägib minuga vene keeles, siis ma jätan korvi ostudega sinnapaika ja lahkun. Seekord oli mul lapselaps väga väsinud ning ma siiski ostsin kaubad. Ning müüja rääkis minuga inglise keeles. Imelik, et kassa juures teenindas mind naine, aga tšekil on märgitud nimeks Peteris… Mööblit tellin edaspidi vaid kohalikelt meistritelt. Tuleb kallim, kuid raha jääb Lätti. Olen käinud IKEA kauplustes USAs ja Rootsis, aga pole kunagi kohanud niivõrd pealiskaudset ja hoolimatut suhtumist klientidesse kui Riias.”

IKEA esindaja Baltimaades Renata Dante vabandas ning selgitas, et töövestlused peeti müüjatega läti keeles, et veenduda nende keeleoskuses. “Me analüüsime juhtunut ja viime läbi vajalikud parandused, et töötajad, eelkõige need, kes teenindavad kliente, oskaksid suhelda klientidega läti või mõnes teises neile sobivas keeles,” teatas ta.