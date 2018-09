Reformierakonna ja Keskerakonna pensionivõrdlus: suurte erakondade tühjad lubadused

Kuna palgatõus on Eestis püsinud jätkuvalt kiire (üle 6 protsendi) ja hõive rekordiliselt kõrge, siis ka sotsiaalmaksulaekumine on olnud erakordselt hea (tänavu ligi 9%) ning ka hinnad kasvavad hoogsalt (3,5%). Kõik see on andnud hoo sisse ka pensionide kasvule.