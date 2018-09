Kuival heinamaal süttinud kombain läheb mahakandmisele

Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt märkis, et põllumeeste ja ettevõtete ühekordsed kahjud on tihti küllaltki suured, sest tänapäeva tehnika on keeruline ning kalliste komponentidega. «Lisaks otsesele varalisele kahjule on aga tihti sama tähtis ka mõju ettevõtte tegevusele, mis olulise seadme puudumisel võib vahel isegi täiesti seiskuda,» selgitas Kivirüüt. «Näiteks olid augustis juhtumid, kus erinevatel ettevõtetel hävinesid kallid geodeetilised mõõteriistad ja kahjud ulatusid ligi 17 000 euroni.»