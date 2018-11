Reisijad on nördinud: lennuki rikke tõttu hilineb väljalend Tallinnast Hurghadasse juba üle viie tunni

«Paljud neist on väiksed lapsed ja tundub, et saabunud varulennuk on ka rikkis,» kirjutas reisija.

Lennuhüvitisnõuete menetlemisega tegeleva ettevõtte SmootFlight OÜ tegevjuht Arno Tuisk ütles, et kuna lend hilineb üle kolme tunni, tähendab see, et juhul, kui hilinemise ei ole põhjustanud erakorralised asjaolud (tehniline rike nende alla üldjuhul ei kuulu), on igal reisijal õigus saada 600 eurost hüvitist.